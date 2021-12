Inter, tre cessioni imminenti: via Sanchez, ma a rischio anche un titolare

Le cessioni dell’Inter, in vista dell’imminente sessione di mercato di gennaio, potrebbero riguardare sia l’attacco, sia il centrocampo. Non solo Sanchez tra i possibili partenti: occhio alle possibili sorprese

L’Inter sarebbe ormai pronta a valutare il piano cessioni della prossima sessione di mercato invernale, aprendo concretamente anche a possibili colpi di scena. Confermata la volontà di dire addio a Sanchez, anche se non sarà facile convincere i potenziali club interessati ad accollarsi lo stipendio da circa 7,5 milioni di euro del cileno.

Non solo Sanchez, l’Inter potrebbe valutare concretamente anche l’addio di Vecino, il quale piace a diverse squadre di Serie A, ma anche in Premier League. Non è escluso che lo stesso diretto interessato possa avanzare una richiesta di cessione già da gennaio.

Cessioni Inter, si valuta anche l’addio imminente di Perisic

Nelle ultime ore starebbero trovando conferme le indiscrezioni su una possibile cessione di Perisic già dall’imminente sessione del mercato invernale. L’esterno croato, in scadenza il prossimo giugno 2022, potrebbe essere sacrificato per cercare di far cassa e guadagnare almeno 8-10 milioni dalla sua cessione.

Un’idea che l’Inter potrebbe cavalcare concretamente per evitare di perdere il giocatore a parametro zero in vista del prossimo giugno. Perisic, dal canto suo, non ha escluso la possibilità di rinnovare il suo contratto con i nerazzurri nel corso dei prossimi mesi.