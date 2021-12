“Vuole il Barcellona”: United, il bomber ha deciso il proprio futuro

Edinson Cavani è intenzionato a non rinnovare il suo contratto con il Manchester United. E dalla Liga è già pronta un’interessante proposta.

Nonostante l’età non più “verde”, Cavani è ancora uno degli attaccanti più decisivi e richiesti in Europa. Il suo contratto in scadenza a giugno 2022 lo rende un pezzo pregiato e di certo non mancano i top club ingolositi dalla prospettiva di prenderlo a parametro zero.

Sull’ex attaccante di Napoli e PSG negli ultimi giorni si sarebbe fiondato il Barcellona. La squadra catalana, in piena ricostruzione dopo l’addio di Messi e quello forzato di Aguero, avrebbe trovato, secondo il The Times, in Cavani il profilo ideale per rilanciare il reparto offensivo per la prossima stagione.

Gol ed esperienza. A costo contenuto, visto che Cavani non ha alcuna intenzione di rinnovare con lo United e che quindi, a giugno, sarà disponibile a parametro zero. Lo stesso ex Napoli non ha mai fatto mistero di gradire un’opzione Liga. Dopo Italia, Francia e Inghilterra, il Matador vorrebbe provare il campionato spagnolo prima del ritiro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cavani e il ‘sofferto’ dualismo con Ronaldo

Arrivato l’anno scorso a parametro zero, la prima stagione di Cavani con la maglia dei Red Devils è stata abbastanza positiva. Il Matador è andato a segno 17 volte, aiutando lo United ad agguantare il secondo posto in Premier League e la finale di Europa League.

LEGGI ANCHE >>> “Torna nel 2022”: infortunio serio per il top, è ufficiale

Questa stagione invece per Cavani, complici anche gli infortuni e il dualismo con Cristiano Ronaldo, è fino a questo momento poco positiva. Per il Matador un solo gol in campionato a fronte di sole cinque presenze.