“Torna nel 2022”: infortunio serio per il top, è ufficiale

Pessime notizie per il Napoli, Kalidou Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado. Si prevedono lunghi tempi di recupero.

Dopo l’infortunio accorso contro l’Inter ad Osimhen, i cui tempi di recupero sono molto lunghi, un’altra colonna portante del Napoli di Spalletti rischia di fermarsi per diverso tempo. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly, uscito ieri durante il match contro Sassuolo.

Gli esami hanno evidenziato per il difensore senegalese una una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Non una buona notizia per Spalletti che deve inoltre fare a meno anche di Insigne e Fabian Ruiz, anche loro usciti malconci dal controverso match contro il Sassuolo di ieri.

L’attaccante napoletano e il centrocampista spagnolo si sono sottoposti anche loro ad esami medici. Il responso: rispettivamente una contrattura del soleo sinistro e una tendinopatia adduttoria.

Napoli, anche Koulibaly a rischio Coppa d’Africa

Difficile per il momento stabilire tempi di recupero certi per Koulibaly. Sicuramente l’infortunio patito con il Sassuolo non è di lieve entità e Spalletti dovrà gioco forza affidarsi ad altri elementi della rosa. L’allenatore in queste settimane sarà chiamato a fare di necessità virtù vista la rosa particolarmente ridotta.

L’ipotesi più accreditata è uno stop di almeno 4-5 settimane, che tradotto significa: 2022. In dubbio a questo punto anche la sua partecipazione alla Coppa d’Africa. In ogni caso prima di gennaio 2022 sarà difficile poter vedere il difensore senegalese nuovamente in campo