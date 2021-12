Sta per iniziare Torino-Empoli, match della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 18:30.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Torino-Empoli, posticipo delle 18:30 del quindicesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Ivan Juric ospitano i toscani di Aurelio Andreazzoli. Non ci sarà Andrea Belotti. Il gallo non è a disposizione per la gara contro l’Empoli. Punta alla vittoria il tecnico di casa, per sua stessa ammissione in conferenza stampa. Arbitra il match il signor Colombo di Como. Al VAR, invece, ci sarà la coppia formata da Mazzoleni e Prenna.

Torino-Empoli, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Vojvoda, Rincon, Baselli, Linetty, Pjaca, Kone, Zaza, Warming

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli. A disposizione: Furlan, Tonelli, Fiamozzi, Parisi, Stulac, Asslani, Luperto, Di Francesco, Mancuso, La Mantia, Henderson.