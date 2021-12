Vlahovic, la decisione di Comisso potrebbe far saltare i piani della Juve

La Juve da tempo sembra avere in mano il si di Vlahovic, ma la Fiorentina è restia a cederlo a bianconeri. Ed ora spunta un terzo incomodo.

Dusan Vlahovic e la Juve, un matrimonio che sembra da tempo doversi fare, Fiorentina permettendo. L’attaccante serbo è l’obiettivo numero uno dei bianconeri che vedono in lui il puntello ideale di un attacco che, con Morata e Kean, sembra avere le polveri troppo spesso bagnate.

Il giocatore serbo, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di volere una piazza più ambiziosa rispetto a Firenze ed anche per questo ha rifiutato tutte le offerte di rinnovo della Viola. La Juve, per Vlahovic, sarebbe un’ottima soluzione: un club importante in un campionato che conosce bene.

Il presidente della Fiorentina Comisso però, anche per questioni ambientale, è abbastanza restio a ripetere con il suo gioiellino quanto fatto recentemente con Chiesa. A dare una mano al presidente Viola potrebbe arrivare, stando a quanto riporta JuveNews, l’Arsenal.

Vlahovic, l’Arsenal ci riprova. La Juve pronta al rilancio?

L’interesse dei Gunners già si era palesato qualche settimana fa. Allora però non si concretizzò. Adesso, a quanto pare, il club londinese sarebbe tornato alla carica e avrebbe trovato porte aperte da parte della Fiorentina.

L’Arsenal starebbe quindi cercando un accordo con la Viola, mentre la Juve, dal canto suo, continua a farsi forza con l’accordo con il giocatore. Tra Vlahovic e la società bianconera sarebbe stato trovato già un preaccordo di cinque anni.