Donnarumma, che batosta da Ancelotti: “Miglior portiere? Vi spiego…”

Donnarumma, ricevuto il premio di miglior portiere al mondo, vede la sua posizione messa in discussione dalle parole di Carlo Ancelotti.

Sono senz’altro parole di circostanza, quelle di chi si trova ad allenare uno dei club più forti e famosi al mondo e che nel ruolo può contare comunque su un autentico campione. Colpiscono comunque le affermazioni di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid a cui è stato chiesto di commentare la recente affermazione di Gianluigi Donnarumma come “miglior portiere al mondo”.

Un riconoscimento che è arrivato ufficialmente durante la notte che ha assegnato il Pallone d’Oro 2021 e conseguenza di un’estate indimenticabile che ha offuscato i mesi successivi. Portato il Milan nuovamente in Champions, Donnarumma è stato decisivo con le sue parate nella vittoria dell’Italia a EURO 2020. Competizione, quest’ultima, di cui è stato eletto miglior giocatore in assoluto.

Ancelotti: “Donnarumma il migliore? Ce ne sono stati tanti…”

Quindi, dopo un burrascoso addio al Milan, ecco gli ultimi difficili mesi al PSG, la sofferta competizione con Navas che però non ha offuscato le qualità di un 22enne che oggi ha il mondo ai suoi piedi per molti esperti. Non per Ancelotti, però.

L’allenatore italiano infatti ha affermato: “Il migliore al mondo? Difficile dirlo, perché qui al Real ho avuto grandissimi portieri come Casillas e Diego Lopez. In carriera ho allenato fenomeni come Cech, Buffon, Neuer, una lista infinita.”

Quindi ha voluto fare una carezza a Courtois, attuale numero 1 delle merengues: “Penso che sia uno dei migliori al mondo. E senza dubbio è il migliore per me in questo momento.”

Le parole di Ancelotti saranno anche di circostanza, ma serviranno a Donnarumma per ricordare che è ancora più difficile restare al top che arrivarci. E con la grande concorrenza che c’è in circolazione sarà necessario tenere sempre la guardia alta. Volendo, insomma, l’esperto tecnico del Real Madrid potrebbe aver voluto spronare il suo talentuoso connazionale.