“Finiscono sempre in mezzo a…”: nuovo attacco di Bonolis alla Juve

Ospite in radio il conduttore tv Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter, ha commentato senza peli sulla lingua le inchieste sulla Juventus.

Le indagini avviate su richiesta della Covisoc relative alle plusvalenze gonfiate nei conti della Juventus e di altre squadre di Serie A, tra chi è convinto che tutto si risolverà in una bolla di sapone e chi invece ritiene che le conseguenze potrebbero colpire l’intero sistema calcio del nostro Paese, sono diventate ormai l’argomento del giorno.

Tra i tanti che hanno voluto dire la loro sulla questione al vaglio dei magistrati anche Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo tifoso dell’Inter. Che intervenuto a “Il Diabolico e il Divino”, programma radiofonico di New Sound Level 90FM, non ha risparmiato alcune bordate nei confronti dei rivali di sempre.

“Non ho niente contro i tifosi juventini, ma è oggettivo che negli ultimi 20 o 30 anni la società Juventus si è sempre ritrovata in mezzo a inchieste e polemiche. Direi che questo è un dato di fatto.”

Bonolis, stangata alla Juve: “Sono sempre in mezzo a queste storie”

Bonolis ha quindi elencato tutti i problemi che negli ultimi anni hanno coinvolto la Vecchia Signora, lasciando intendere che quella delle plusvalenze è soltanto l’ultimo guaio che la vede protagonista: “Doping, Calciopoli, Superlega, ora le plusvalenze. In un modo o nell’altro questa società e i suoi dirigenti pensano che potere e prestigio permettano di vivere seguendo regole diverse dagli altri”.

Il conduttore tv è consapevole che molte squadre sono state coinvolte in diverse situazioni spiacevoli, ma aggiunge che la Juventus in qualche modo è sempre nel mezzo: “Questo succede quando ci si sente intoccabili, capita molto spesso e capita perché se la cantano e se la suonano. In qualche modo dentro queste brutte storie loro sono sempre invischiati”.