Esonero e ribaltone: Gattuso pronto a tornare in panchina

Nuova panchina in vista per Gattuso: il CT della Grecia ha lasciato il suo compito, l’ex Napoli potrebbe accettare la sfida.

Potrebbero adesso davvero aprirsi le porte di una nuova sfida per Gennaro Gattuso: dopo le esperienze sulle panchine di Milan e Napoli e dopo quanto accaduto alla Fiorentina, il tecnico può adesso tornare ad allenare. Era stato accostato al Genoa che poi però gli ha preferito Shevchenko. La Grecia, però, starebbe cercando un nuovo CT e Gattuso potrebbe accettare questo compito.

Grecia in cerca di CT: Gattuso potrebbe avere una nuova panchina a disposizione

I media greci non hanno dubbi, il prossimo CT della Nazionale Ellenica potrebbe essere proprio Gennaro Gattuso. La federazione calcistica greca, infatti, lo vorrebbe alla guida del proprio gruppo. John van’t Schip ha da pochissimo consegnato le proprie dimissioni e la panchina è attualmente ancora scoperta.

Per ora in corsa c’è anche il profilo di Manolo Jimenez, allenatore spagnolo rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza sulla panchina dell’AEK Atene. Avrebbe, quindi, già esperienza con il calcio greco. Ciò però non toglie che se l’allenatore italiano volesse, molto probabilmente, la Grecia potrebbe accoglierlo a braccia aperte.