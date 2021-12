“Sarebbe rimasto se…”: Ibrahimovic rimpiange Donnarumma

Nel corso di una lunga intervista l’attaccante del Milan Ibrahimovic ha parlato anche dell’ex compagno Donnarumma, oggi in forza al PSG.

In un mondo come quello del calcio, spesso ipocrita e ricco di frasi di circostanza, una cosa è certa: Ibrahimovic non è mai banale. Lo svedese ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera di essere tipo senza troppi peli sulla lingua e mai forzatamente diplomatico. E ha fornito l’ennesima conferma in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera.

Oltre a parlare del mancato arrivo al Napoli dopo l’esonero di Ancelotti e della celebre lite con Lukaku avvenuta nel corso di un derby della Madonnina, il campione svedese ha voluto dire la sua anche sull’ex compagno di squadra Gianluigi Donnarumma oggi al PSG.

Ibra su Donnarumma: “Sarebbe rimasto se il Milan lo avesse accontentato”

“Gigio è un grandissimo portiere. Sarebbe rimasto con noi se il club gli avesse dato quello che chiedeva”. Ibrahimovic torna così sulla vicenda che ha caratterizzato l’estate rossonera: vinto EURO 2020 da protagonista, Donnarumma ha lasciato a parametro zero il club che lo aveva lanciato nel calcio per accettare la corte del PSG.

Una mossa che i tifosi rossoneri non hanno mai perdonato al portiere ma che Ibra, evidentemente, considera parte del gioco e che comunque non può influire sulla valutazione complessiva di quello che per molti è oggi il miglior estremo difensore al mondo.

Per molti ma non per tutti. Pochettino, ad esempio, al PSG continua ad alternare il portiere azzurro con il costaricano Navas, che certo merita rispetto ma che non può essere paragonato a Donnarumma. Almeno per Ibra: “Adesso dovrà farsi sentire per giocare, non è possibile che i sudamericani impongano quell’altro. Lui è molto più forte.”