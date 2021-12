“Due giornate di squalifica”: un’altra stangata per il Napoli

Piove sul bagnato in casa del Napoli. Che oltre che con gli infortuni deve vedersela anche con le decisioni del giudice sportivo.

Registrato il ritorno nel turno infrasettimanale di Milan e Inter, tornate a inseguire rispettivamente a soli 1 e 2 punti di distanza, il Napoli di Luciano Spalletti deve fare i conti con i primi scricchiolii in campionato dopo un inizio che ha acceso in tutto l’ambiente il sogno Scudetto. Un percorso che adesso sembra complicarsi non poco.

Il pareggio rimediato al Mapei Stadium, dove gli azzurri hanno addirittura rischiato la sconfitta nel finale dopo essere stati in vantaggio di due reti fino a 20′ dalla fine, rischia di avere strascichi importanti nel mese di dicembre. Nel big match in programma sabato contro un’Atalanta lanciatissima e decisa a inserirsi nella lotta titolata, infatti, il Napoli dovrà fare a meno di Koulibaly e Fabian Ruiz. Mentre anche Insigne è in forte dubbio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, stangata del giudice sportivo: Spalletti squalificato due giornate

I tre giocatori vanno ad aggiungersi a un’infermeria che al momento vede fermi ai box anche altri due titolari di rilievo, Anguissa e Osimhen, rendendo così molto difficili le scelte che mister Spalletti si troverà a fare in vista della sfida alla Dea. Lo stesso tecnico sarà inoltre assente nell’occasione dopo essere stato squalificato dal Giudice Sportivo.

L’allenatore dei partenopei è stato espulso nel rocambolesco finale di gara con il Sassuolo per aver rivolto frasi “gravemente ingiuriose nei confronti del direttore di gara”, il signor Ivano Pezzuto. Di conseguenza dovrà saltare per squalifica le prossime due gare contro Atalanta ed Empoli. Una vera e propria stangata per il club di De Laurentiis.

LEGGI ANCHE>>>Cessione Inter, clamoroso ribaltone: “La settimana prossima l’annuncio”

Anche se c’è la possibilità che il ricorso del club possa portare a uno sconto, di certo Spalletti mancherà nel confronto ravvicinato con la Dea di Gasperini. Una sfida che potrebbe cambiare il campionato di entrambe le squadre e che la capolista certo non affronterà nelle migliori condizioni. Sarà il vice Marco Domenichini a guidare gli azzurri nel big match del 16° turno.