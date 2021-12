Kjaer in stampelle alla clinica, il Milan trema: stop lungo

Preoccupano le prime immagini che sono circolate dopo gli esami strumentali svolti da Kjaer questa mattina.

Le immagini che sono circolate solo pochi minuti fa ritraggono Simon Kjaer munito di stampelle e di un vistoso tutore all’esterno della clinica dove ha svolto ulteriori esami strumentali. Dopo neanche un minuto di gioco, infatti, nel match di ieri giocato dal Genoa contro il Milan, il difensore ha dovuto lasciare il campo per un brutto infortunio. Ora si teme che i tempi di recupero possano essere molto lunghi.

Milan, preoccupano fortemente le condizioni di Kjaer

Dopo circa un’ora e mezza di esami strumentali e visite mediche, Simon Kjaer è uscito dalla clinica Columbus di Milano in stampelle e con un tutore al ginocchio sinistro. Il Milan ora teme che l’infortunio sia grave e che possa aver coinvolto il crociato. I tempi di recupero, in ogni caso, non sembrano essere brevissimi.

Stefano Pioli così rischia di perdere per molte partite uno dei difensori quest’anno più in forma del Milan. La diagnosi data immediatamente ieri sera era stata quella di trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Si attende, però, ora il comunicato ufficiale da parte del club rossonero per comprendere quale sia l’effettivo responso finale consegnato da parte dei medici.