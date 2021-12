Juventus, il ko di Chiesa cambia le strategie del mercato: il nuovo piano

Il ko di Chiesa potrebbe cambiare e stravolgere gli obiettivi del prossimo mercato bianconero. La Juventus potrebbe puntare l’indice su un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo

Il mercato della Juventus punterà l’indice su un nuovo centrocampista capace di adattarsi alla perfezione nella nuova idea tattica di Allegri. Un mediano perfetto ideale sia in caso di 4-4-2, sia in caso di 4-3-3. Nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente il nome di Zakaria.

Il centrocampista svizzero del Borussia Moch. potrebbe liberarsi a costo zero il prossimo giugno 2022, ecco perchè potrebbe vestire bianconero a gennaio a prezzo di saldo. Detto questo, l’indisponibilità di Chiesa per circa un mese, potrebbe spingere la Juventus a valutare nuove soluzioni sul mercato anche in attacco.

Ko Chiesa, la Juventus può tornare sul mercato: caccia a un centravanti

A prescindere dai tempi di recupero di Chiesa, la Juventus potrebbe puntare con forte decisione su un nuovo attaccante. Il ds Cherubini valuterà l’affondo su un centravanti di peso, in modo che Allegri possa valutare l’opportunità di schierare Kean nel ruolo di esterno sinistro.

Potrebbe essere questa la variante tattica per sopperire alla possibile assenza di Chiesa. Caccia a un nuovo centravanti con Kean pronto a ricoprire, all’occorrenza, anche il ruolo di esterno sinistro, posizione già occupata in Nazionale e ai tempi del PSG.