Milan, ko Kjaer: due nomi per sostituirlo nel mercato di gennaio

Il recente ko di Kjaer potrebbe spingere il Milan a valutare un nuovo investimento difensivo in vista della prossima finestra del mercato invernale. Il centrale danese sarà operato nelle prossime ore

Brutte notizie in casa Milan: come confermato dall’esito degli esami, Kjaer ha riportato una lesione dei legamenti del ginocchio e dovrà sottoporsi a intervento nelle prossime ore. Tempi di recupero ancora da valutare, ma non è escluso che il centrale danese possa tornare in campo tra diversi mesi.

Ecco perchè il Milan starebbe valutando con forte attenzione il possibile ritorno sul mercato per completare il parco difensivo. Romagnoli sarà promosso nuovamente titolare, quindi i rossoneri cercheranno un difensore esperto e affidabile da affiancare agli attuali difensori. Non è escluso che il Milan possa puntare anche su un profilo giovane in chiave futura.

Ko Kjaer, il Milan torna sul mercato: idea Rugani dalla Juventus

Il Milan cercherà di mettere una pezza alla lunga assenza di Kjaer. Da valutare il possibile affondo su un profilo difensivo giovane in vista del prossimo futuro. Nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Rugani, ai margini delle scelte di Allegri e possibile rinforzo per completare la difesa.

La sensazione, però, è che difficilmente Rugani accetterà di lasciare la Juventus per andare a recitare la stessa parte di comprimario in rossonero. In casa Milan è già partita la caccia al nuovo difensore.