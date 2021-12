Mourinho stravolge la Roma: cambio modulo e novità sul mercato

La Roma di Mourinho potrebbe cambiare definitivamente assetto tattico in vista del proseguimento della stagione. Il tecnico portoghese potrebbe confermare definitivamente il 3-4-1-2

Mourinho si prepara a stravolgere totalmente la nuova idea tattica della compagine giallorossa. Il tecnico giallorosso potrebbe puntare forte sul nuovo 3-4-1-2 con tre centrali difensivi e due esterni a tutta fascia. Un nuovo assetto tattico che potrebbe stravolgere definitivamente anche i prossimi obiettivi del mercato di gennaio.

Zaniolo sarà confermato nel ruolo di seconda punta al fianco di Abraham, nuova variante che potrebbe spingere la società capitolina ad andare alla ricerca di un vice Abraham e non di una seconda punta da schierare al suo fianco. Non solo: non è escluso anche un nuovo intervento in difesa e a centrocampo.

Mourinho stravolge la Roma: Zakaria primo nome per il centrocampo

Il mercato della Roma punterà l’indice su un nuovo mediano capace di dettare i tempi della manovra, ma, all’occorrenza, pronto a essere utilizzato anche in posizione di mezz’ala in caso di nuovo passaggio con il centrocampo a tre.

Impossibile fare nomi nel dettaglio, soprattutto per quel che riguarda attacco e difesa. Per il ruolo di mediano, però, non è un mistero che Mourinho e il club giallorosso continuino a osservare molto attentamente il profilo di Zakaria.