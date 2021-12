“Con l’Atalanta zero possibilità di…”: la notizia che gela il Napoli

Il Napoli, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, dovrà fare sicuramente a meno di Fabian Ruiz e Koulibaly contro l’Atalanta.

Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ non ci sono buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. Nella serata di ieri, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, si sono infatti fermati Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly. Se per il primo c’è qualche possibilità di rivederlo già nel match contro l’Atalanta, per gli altri due la situazione appare però più complicata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, molto difficile vedere Fabian Ruiz e Koulibaly contro l’Atalanta

Serata di turno infrasettimanale di Serie A amara, quella di ieri contro il Sassuolo, per il Napoli di Spalletti. Il match è terminato sul 2-2, pareggio che è stato confermato solo dal Var quando ha annullato il gol di Defrel per un fallo commesso pochi secondi prima da Berardi. Oltre il rallemtamento in corsa scudetto, però, il Napoli ha visto alcune sue pedine fondamentali abbandonare il campo per problemi fisici. Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, infatti, sono stati costretti a chiedere il cambio.

LEGGI ANCHE >>> “Allegri aveva paura e si portò due…”: Ibrahimovic confessa e spiazza

Per il difensore si teme un lungo stop. In ogni caso i tre giocatori si sottoporranno oggi a ulteriori esami strumentali. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, però: “Dopodomani sera c’è l’Atalanta da affrontare al Maradona. E a questo punto le possibilità di recuperare Koulibaly e Fabian Ruiz sono quasi nulle. Invece c’è qualche possibilità per il capitano Insigne”.