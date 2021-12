“Allegri aveva paura e si portò due…”: Ibrahimovic confessa e spiazza

Nell’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Ibrahimovic ha parlato di un match contro l’Arsenal che Allegri affrontò secondo lui con ‘paura’.

Nella giornata di ieri, sul ‘Corriere della Sera’, è stata pubblicata un’interessante intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante rossonero si è mostrato come solo lui riesce a fare, rilasciando dichiarazioni importanti e molte anche inaspettate, come avvenuto per quelle riguardanti Massimiliano Allegri. Ha, infatti, parlato del suo rapporto con l’ex mister e non ha elogiato in modo particolare alcune sue scelte.

Ibrahimovic su Allegri: “Per paura portò…”

Zlatan Ibrahimovic ha quindi parlato così, intervistato al ‘Corriere della Sera’, andando contro Massimiliano Allegri: “Avevamo perso 3 a 0 con l’Arsenal, e lui era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno, ma non c’era nulla da ridere, e gliel’ho fatto notare. E lui? Mi ha detto: ‘Tu Ibra pensa a te, che hai fatto cagare‘”.

Allegri, quindi, in un Arsenal-Milan non avrebbe avuto il coraggio necessario ad affrontare una sfida difficile come quella, secondo Ibrahimovic che ha poi affermato anche: “Per paura si era portato due portieri in panchina…“. Parole, quindi, non propriamente dolcissime quelle dell’attaccante nei confronti del suo ex allenatore.