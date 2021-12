Cessione Inter, clamoroso ribaltone: “La settimana prossima l’annuncio”

Imminente la cessione dell’Inter al Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita: trattativa con Steven Zhang già chiusa.

Ribaltone imminente in casa Inter. L’attuale presidente Steven Zhang infatti, come riportato su Twitter dal giornalista KelloSamuel, sarebbe infatti ad un passo dal cedere le quote di maggioranza del club al Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (già proprietario del Newcastle ultimo in Premier League). L’operazione, addirittura, si concluderà a breve con l’annuncio previsto nel corso della prossima settimana.

🚨 EXCLUSIVE , THIS IS IT: #Inter has been bought by the Public Investment Fund #PIF I can now confirm.

The club has been bought for $1.380bn (€1.218bn ,£1bn) and I understand #PIF will have 99% shares in the club.

Last few pieces of paperwork to arrive in Milan next week. pic.twitter.com/z8lFtAi2nS

— Kellosamuel (@kellosamuel) December 2, 2021