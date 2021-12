“Forse ci vedo male…”: PSG, Pochettino spiazza sul Pallone d’Oro

Arrivato a guidare un gruppo di stelle, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha difeso quella più luminosa ancora al centro delle critiche.

Il pensiero comune è portato a credere che allenare una squadra di campioni sia relativamente semplice e che dietro ogni trofeo alzato al cielo la percentuale di merito di chi siede in panchina sia molto bassa. Se non addirittura inesistente.

Chi afferma queste cose forse non tiene conto di tutte le enormi pressioni con cui un allenatore di alto livello deve convivere costantemente. Mezzo passo falso, mezza giornata storta da parte di una stella, e subito milioni di persone sono pronte a dare via a un processo. A volte senza aspettare neanche che sia davvero il caso.

Pochettino stufo delle critiche a Messi: “Un onore averlo qui”

Così la contestata assegnazione del Pallone d’Oro 2021 a Lionel Messi si trasforma in una scusa per – permetteteci il gioco di parole – “fare le pulci alla Pulce”. Che certo non ha vissuto il migliore degli inizi di stagione al PSG ma che dopo lo scialbo 0-0 dei parigini con il Nizza ieri è diventato per molti addirittura un problema.

È stato per questo che Mauricio Pochettino, tecnico dei campioni di Francia, è voluto intervenire in difesa della sua stella. Lo ha fatto subito, a caldo, in conferenza stampa: “Forse ho un difetto alla vista, ma il mio occhio calcistico vede Messi giocare sempre bene. Non c’è altro da dire su di lui, se non che non può che essere un piacere e un onore avere in squadra un giocatore che ha vinto 7 volte il Pallone d’Oro“.

In effetti Messi, per la prima volta in carriera lontano da Barcellona e dal Barcellona dopo il burrascoso addio di questa estate, non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in terra francese, collezionando 12 presenze, 4 reti e 3 assist. Numeri normali, non certo “da Messi”. Che però non giustificano le critiche di questi giorni, che Pochettino ha voluto zittire.