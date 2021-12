“Messi all’Inter? La verità è…”: arriva l’ammissione di Zanetti

“Messi poteva finire all’Inter dopo la pandemia”: la rivelazione sorprendente di Javier Zanetti, vice presidente del club nerazzurro.

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘ESPN’. Il dirigente nerazzurro ha parlato di calciomercato e anche di Leo Messi. Ecco quanto dichiarato: “Il nostro direttore sportivo è in Argentina per visionare alcuni giocatori. Molti giovani sono interessanti, tra cui Julian Alvarez. In Argentina c’è materia prima che va monitorata con attenzione. Quando prendemmo Lautaro Martinez sapevamo che entro qualche anno sarebbe esploso. E’ tutta una questione di visione. Con Lautaro siamo felicissimi del presente e del futuro, sarà un punto di riferimento per l’Inter e l’Argentina”.

Calciomercato Inter, retroscena su Messi

Poi prosegue: “Se Messi è mai stato vicino all’Inter? Io per Leo sono molto felice, l’ho visto poco tempo fa. Merita tanto, anche di più di quello che ha già. La verità è che quando c’è stata la possibilità di vedere Messi all’Inter dopo la pandemia, la situazione del club era molto complicata”.

Nessuno pensava di vederlo lontano dal Barcellona. Proprio per questo, infatti, il trasferimento a Parigi è stata una grande sorpresa per tutti”.