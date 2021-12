“Non è il momento”: United, l’annuncio in conferenza sorprende i tifosi

“Non è il momento adatto per fare acquisti così onerosi”: con questa frase Ralf Rangnick chiude al trasferimento di Haaland allo United.

Dopo l’addio di Olé Gunnar Solskjaer, il Manchester United ha presentato alla stampa ed ai tifosi Ralf Rangnick, allenatore ad interim dei Red Devils. Il tecnico tedesco, pochi minuti fa, si è presentato in conferenza stampa. Guiderà la squadra fino alla fine della stagione e poi sarà pronto a diventare consulente del club per ben due stagioni.

Calciomercato United, Ragnick in conferenza

Ecco quanto dichiarato durante l’uscita pubblica: “Ho seguito molte partite della squadra. La rosa ha talento, ma ci sono anche dei giocatori molto giovani. Io devo aiutare i ragazzi ad avere equilibrio durante la partita e a minimizzare gli episodi che possono accadere. Entrare a stagione in corso non è facile. E poi la distanza con le prime tre della classifica è tanta. Proveremo ad ottenere più vittorie possibili. Io sarò qui fino alla fine della stagione. Di quello che accadrà in estate non ne ho parlato. Per ora sono qui, poi vedremo cosa accadrà. Due giorni fa ho incontrato Carrick, accetto la sua decisione, anche se ho provato a convincerlo a restare”.

E poi prosegue, con un passaggio su Cristiano Ronaldo ed Erling Haaland: “Ho incontrato Ronaldo, è un calciatore che fa ancora la differenza. Devi sempre adattare il tuo gioco ai calciatori che hai. Io mai ho visto un calciatore dell’età di Ronaldo fare la differenza come lui. E’ concentrato a pieno sulla squadra. Nuovi innesti? Non è il momento di parlarne ora. Dopo Natale ci sarà la possibilità di parlare di eventuali acquisti a gennaio. Haaland? L’inverno non è il momento per fare i trasferimenti onerosi”.