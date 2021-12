“Derby di mercato!”: Inter e Milan, occhi puntati in casa United

Inter e Milan sono pronte a sfidarsi per Alex Telles, il terzino che sembrerebbe fuori dai piani dello United.

Il cambio di allenatore e di progetto tecnico è sempre un momento di riflessioni anche sul mercato. Lo United, nel passaggio da Solskjaer a Rangnick sta facendo le prime valutazioni circa gli esuberi della rosa.

A farne le spese, secondo quanto riportato dal The Sun, potrebbe essere Alex Telles. Il terzino brasiliano ex Porto ha sempre trovato difficoltà ad inserirsi nello United e il cambio di allenatore non sembra potergli giovare.

Seconda scelta dietro Luke Shaw, anche con Carrick e probabilmente con Rangnick le gerarchie non sembrano destinate a cambiare. Ecco che il brasiliano sta iniziando a guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione.

Alex Telles, pronto il derby di Milano

La prima opzione sul tavolo potrebbe essere quella di un ritorno all’Inter. Telles ha già indossato la maglia nerazzurra nel 2015/16, prima della lunga esperienza al Porto, conoscendo quindi già l’ambiente.

C’è però una seconda opzione che, secondo il The Sun, sta prendendo piede. Quella dell’altra squadra di Milano: il Milan. Per Telles potrebbe quindi esserci un derby di mercato tra le due compagini meneghine. Per la gioia dell’United ovviamente, che vuole cercare di recuperare almeno 15 milioni da una sua eventuale cessione.