Mondiali, Balotelli in Nazionale: annuncio di Montella

Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, in’intervista a Goal si è soffermato anche su Mario Balotelli.

Il campionato sta entrando sempre di più nel vivo. La Serie A, nonostante gli addii dell’estate scorsa di Ronaldo, Lukaku, Hakimi e Donnarumma della scorsa estate, quest’anno sembra più equilibrata. Ma l’appuntamento fondamentale per il calcio italiano sono i play-off per accedere al prossimo Mondiale.

L’Italia di Mancini affronterà la Macedonia del Nord in semifinale e un’eventuale finale del girone la dovrà affrontare con la vincente dell’altra semifinale tra Turchia e Portagallo. Nelle sfide contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord, anche a causa dell’infortunio di Immobile, agli azzurri è mancato un centravanti.

Montella su Balotelli: “Lavoreremo per farlo tornare in Nazionale”

Balotelli si è candidato per una convocazione per aiutare l’Italia di Mancini ai play-off. L’ex calciatore di Inter e Milan sta giocando in Turchia con la maglia dell‘Adana Demirspor, dove ha segnato cinque gol in tredici gare disputate. Vincenzo Montella, tecnico della squadra turca, ha parlato del suo attaccante in un’intervista a ‘Goal’:

“Balotelli? Nella sua carriera si è creato un’immagine e questo lo deve accettare. Si è riuscito ad adattare al nostro sistema di gioco e la sua condizione sta migliorando ogni giorno che passa. Sta lavorando duramente e il fatto che voglia tornare in Nazionale mi rende felice. Lavoreremo insieme per raggiungere il suo obiettivo”.