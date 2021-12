“Lavorano male, ogni due giorni…”: Napoli, duro attacco dall’ex

Alfondo De Nicola, ex medico sociale del Napoli, a Radio Punto Nuovo ha detto la sua sui vari infortuni tra le fila azzurre.

Dopo il rocambolesco pareggio contro il Sassuolo, il Napoli ha un solo punto di vantaggio sul Milan e due punti sull’Inter. Gli azzurri sfideranno domani al Maradona una lanciatissima Atalanta. Sulla panchina della squadra partenopea non si siederà Spalletti, visto la squalifica rimediata dopo l’espulsione durante il match contro gli emiliani.

Domani tra gli assenti tra le fila del Napoli non ci sarà solo Spalletti, ma anche Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz. Sulla situazione infortunati in casa Napoli si è soffermato Alfonso De Nicola, ex medico sociale del club partenopeo, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’:

De Nicola sugli infortunati del Napoli: “Lavorano male, ogni due giorni c’è un infortunio”

“Sono uscito matto quando contro il Sassuolo ho visto tutti quegli infortuni. Che cavolo, si potrebbe fare un po’ di prevenzione. Lavorano male, ogni due giorni c’è un nuovo calciatore infortunato. Eravamo la squadra con meno lesioni muscolari-tendinee, mentre ora siamo quella che ne ha di più”. De Nicola ha poi concluso il suo intervento:

“Do colpa esclusivamente allo staff di questi infortuni muscolo-tendinei. I casi sono due: o non si lavora bene sulla prevenzione o il rapporto tra lo staff medico e l’allenatore non è più come prima. Bisogna lavorare bene anche nel precampionato. Non bisogna trascurare nessun particolare”.