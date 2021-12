“Kessié come Donnarumma, firma se…”: Milan, il punto di Nicolò Schira

Ginaluigi Donnarumma via dal Milan per una questione di soldi. E’ questa la tesi di Nicolò Schira in diretta su SerieANewsTV.

Gianlugi Donnarumma è nell’occhio del ciclone da quando ha lasciato il Milan per trasferirsi a Parigi. Il portiere italiano, per il momento, è in panchina, alle spalle di Keylor Navas che resta il titolare indiscusso del Paris Saint-Germain. A tal proposito è intervenuto Nicolò Schira, collega giornalista, in diretta sul nostro canale Twitch.

Schira su Donnarumma

Ecco quanto dichiarato: “Donnarumma? Per me alla fine giocherà titolare, si prenderà il posto. E’ forte, sono d’accordo con Ibrahimovic. Navas dalla sua ha lo spogliatoio. Serve anche pazienza, quando vai in quei grandi club non è che puoi pensare che pronti, via e ti stendano il tappeto rosso. Devi fare un po’ di ‘sala d’attesa’. Se c’è stato un momento in cui Raiola ha pensato di portarlo via? No, adesso no. Non ci sono i presupposti. Poi se da qui a fine stagione continua a giocare poco…”.

Poi prosegue: “Il suo addio è stato una questione di soldi, uguale è la situazione di Kessié. Il Milan era arrivato ad offrire 7 milioni, loro ne volevano dodici ma a dieci avrebbero firmato. Il Milan arrivava massimo a 7 + 1 di bonus, poi c’era un discorso di commissioni. E’ normale, non è che si lavora gratis”.