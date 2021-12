Douglas Costa perde le staffe ed esagera: brutto attacco ai tifosi

Douglas Costa è finito nel mirino dei tifosi del Gremio e con un post social si è sfogato dopo la partita vinta col San Paolo

Non sta vivendo un bel momento Douglas Costa, l’ex attaccante di Juventus e Bayern Monaco è tornato al Gremio sperando di rinascere e ritrovarsi ma sta affrontando un periodo complicato. L’ultimo episodio in tal senso è emblematico ed è la conferma di uno stato mentale fragile, col nervosismo che trapela da alcuni atteggiamenti e da un post che sta facendo discutere.

Vão tomar no cu de todos vcs que tão achando q eu tomei o 3º cartão amarelo pq eu forcei, o juiz no final da conversa me autorizou a sair por ali, e quando eu virei as costas o próprio me deu o cartão!P finalizar eu Sou muito mais gremista que esse pessoal que vive de vamos lá! — Douglas Costa (@douglascosta) December 3, 2021

Douglas Costa, cosa fai?

Costa è rientrato in occasione della gara vinta dal Gremio contro il San Paolo. L’episodio chiave avviene quando il brasiliano viene sostituito. Douglas Costa, anziché uscire dalla posizione di campo più vicina al momento del cambio, preferisce andare dal compagno che lo sostituirà per il cinque. Ma perde tempo e viene ammonito. Diffidato, salterà la prossima partita. I tifosi del Gremio lo hanno accusato di aver pianificato strategicamente il giallo.

Il brasiliano non ci sta e ha reagito. Come? Nel modo più diretto possibile, con un post sui social, un vero e proprio sfogo: “Prendetelo nel c**o tutti voi, sono molto più del Gremio io di queste persone che mi criticano” la sintesi del suo lungo messaggio. Un post inaspettato col quale l’ex Juve ha scaricato tutta la propria rabbia in lettere per il periodo che sta attraversando e le critiche a suo dire ingiuste e ingenerose.