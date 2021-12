Inter, quante assenze con la Roma: l’annuncio di Inzaghi

Intervenuto in conferenza stampa, Inzaghi ha parlato delle indisponibilità per la gara contro la Roma di domani pomeriggio. Diverse assenze

Non solo la Roma, anche l’Inter deve fare i conti con le tante defezioni in vista della gara di domani allo stadio Olimpico. Ne ha parlato Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, intervenuto in conferenza stampa. Presentando la partita, tra tematiche tattiche e stato di forma dei suoi, Inzaghi ha annunciato la doppia assenza di Darmian e Ranocchia e ha spiegato che altri due calciatori sono in dubbio: Kolarov e De Vrij. E Bastoni? Il difensore aveva saltato l’ultima sfida contro lo Spezia. Inzaghi, sul centrale, ha dichiarato: “Sta meglio”. Leggero ottimismo per il suo impiego, anche se l’allenatore dell’Inter non si è ancora sbilanciato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Inzaghi riflette sulla formazione

Diverse defezioni e dunque tanti problemi per Inzaghi per la scelta della formazione da opporre alla squadra di Mourinho. Di sicuro tornerà Edin Dzeko al centro dell’attacco accanto a Lautaro Martinez così come Barella in mediana nonostante il gol e l’ottima prova di Gagliardini contro lo Spezia.

LEGGI ANCHE >>> “Non è il momento”: United, l’annuncio in conferenza sorprende i tifosi

Per Dzeko sarà gara speciale, l’ex di turno vorrà ben figurare contro la sua vecchia squadra. L’eroe di Champions, autore di due gol con lo Shakhtar, vuole tornare al gol in campionato e ci terrebbe a farlo in quello che è stato per tanti anni il ‘suo’ stadio. Il dubbio è legato all’accoglienza che riceverà.