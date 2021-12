“Può guidare la Juventus”: l’ex bianconero ha trovato il sostituto di Allegri

David Trezeguet ha lanciato un’idea per la panchina della Juventus: Marcelo Gallardo del River Plate che va in scadenza di contratto il 31 dicembre.

Trezeguet è una leggenda della Juventus, ha rappresentato una certezza bianconera garantendo i gol anche nella stagione disputata in serie B dopo le sentenze di Calciopoli.

L’attaccante francese è candidato alla vicepresidenza del River Plate ed è intervenuto alla trasmissione argentina “Presion Alta” dando anche a distanza dei consigli alla Juventus.

L’ex bomber della Juventus ha consigliato Marcelo Gallardo, allenatore che al River ha vinto 13 titoli, tra cui un campionato e due Coppe Libertadores, in sette anni e mezzo.

La scommessa è sulla personalità: “Marcelo non avrebbe problemi a dirigere una squadra e un club di quella portata, l’esempio è Zidane. Era al Castilla quando il Real Madrid gli ha consegnato la panchina del Bernabeu, si è dimostrato all’altezza”

Gallardo ha già lo stile europeo, per una Juventus diversa

Allegri ha firmato un contratto di quattro anni a 9 milioni di euro a stagione, sarà difficile che la Juventus decida di fare a meno di lui. Lo scenario, quindi, è complicato ma, ragionando sul piano generale e teorico, Gallardo ha già uno stile europeo.

Marcelo ha dato al suo River Plate un’identità internazionale, punta sul dinamismo, sulla ricerca della tecnica in velocità, le classiche pause sudamericane sono molto limitate.

Gallardo punta tanto sull’aspetto cognitivo, sulla capacità da parte dei giocatori di leggere le situazioni durante la gara che possono presentarsi in maniera completamente diversa rispetto a quanto provato in allenamento. Sotto quest’aspetto anche l’identità è europea e il pensiero riguardo al calcio da proporre è in linea con quanto deve fare un club di stampo internazionale come la Juventus.

Oltre ai titoli, Gallardo al River Plate sta valorizzando anche i calciatori. L’ultimo talento ambito sul mercato è Julian Alvarez, attaccante classe ‘2000 a quota ventuno gol.

Milan e Inter si sono mosse sul bomber del River, Trezeguet, invece, sogna Gallardo sulla panchina della Juventus.