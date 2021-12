“Rischiamo di pentirci…”: i tifosi della Juventus netti sui social

Kulusevski potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, ma i tifosi vorrebbero lo svedese ancora tra le fila dei bianconeri.

La Juventus ha vinto martedì sera contro la Salernitana con le reti di Dybala e di Morata. I bianconeri hanno sofferto all‘Arechi, visto anche il palo colpito dai padroni di casa con Ranieri. I tre punti ottenuti dal team juventino sono stati fondamentali per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, occupato dall‘Atalanta.

I bianconeri hanno sette punti di svantaggio dalla squadra di Gasperini e non possono permettersi di far aumentare il distacco dalle prime. Domenica la ‘Vecchia Signora’ sfiderà il Genoa di Shevchenko ed ha l’obbligo di vincere, considerando anche i due big match Roma-Inter e Napoli-Atalanta.

I tifosi della Juventus non vogliono la cessione di Kulusevski a gennaio

Kulusevski è stato tra i migliori contro la Salernitana. L’ex Parma è stato anche autore dell’assist per il gol di Dybala. In queste settimane sono circolate molte indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino già nel prossimo calciomercato di gennaio. Sui social è scoppiata una sorta di ‘rivoluzione’ su queste voci di mercato.

Infatti, molti tifosi della Juventus hanno espresso il loro desiderio di vedere ancora Kulusevski in maglia bianconera. L’attaccante è stato comprato dall’Atalanta per 35 milioni di euro più bonus ed ha collezionato 65 presenze con 8 gol all’attivo. Il giovane calciatore piace all’Arsenal e al Tottenham di Conte.

Togliamo Kulusevski e ci pentiremo come ai tempi per Hanry. È un 2000, cambia 100 ruoli, io i giocatori tecnici specie a 20 anni me li tengo — Nicolino 🤌 (@volpios) December 3, 2021