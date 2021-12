Juventus, il comunicato ufficiale su Ronaldo che nessuno si aspettava

La Procura di Torino indaga sulla cessione di Ronaldo dalla Juventus al Manchester United: c’è il comunicato ufficiale del club bianconero.

La Juventus, dopo essere finita al centro del ciclone per il caso plusvalenze, ha diramato un lungo comunicato per rendere note le ultime indagini della Procura di Torino. La società bianconera è finita nel mirino anche per l’addio di Cristiano Ronaldo. La procura, infatti, indaga anche sulla cessione del portoghese al Manchester United.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, comunicato ufficiale: la Procura indaga anche sulla cessione di Ronaldo

La società bianconera, con una nota stampa, ha comunicato quanto segue: “La Società rende, inoltre, noto di aver ricevuto in data odierna la notifica di un nuovo decreto di perquisizione e sequestro relativo alle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti della Società nonché di alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) e passati in merito ai fatti e alle ipotesi di reato di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021 oltreché in merito alla voce “Cessioni definitive” del bilancio al 30 giugno 2021 in relazione ai valori economici della cessione del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo”.

LEGGI ANCHE >>> “Kessié come Donnarumma, firma se…”: Milan, il punto di Nicolò Schira

Insomma, si indagata dunque anche su Ronaldo allo United.