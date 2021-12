“Noioso…”, ecco l’attacco alla Juventus che non ti aspetti

La serie tv sulla Juventus 2020/21 ‘All or Nothing’ ha diviso pubblico e critica. Anche il giornalista Ravezzani esprime parere negativo.

Da qualche settimana è uscita su Amazon Prime la serie tv ‘All or Nothing’ che racconta la stagione della Juventus 2020/21 con una prospettiva dietro le quinte. La serie, che nelle intenzioni doveva essere celebrativa, è finita, complice la stagione in chiaroscuro dei bianconeri, per essere oggetti di diverse critiche.

Molti infatti hanno criticato l’eccessiva spettacolarizzazione di alcuni eventi, altri la fine della sacralità dello spogliatoio. L’ultimo luogo ‘preservato’ dalle telecamere che viene profanato, rivelando in mondovisione quelli che dovrebbero essere momenti privati di ogni squadra e allenatore.

Juventus, Ravezzani duro su ‘All or Nothing’: “Occasione persa”

Anche il giornalista Fabio Ravezzani, da sempre molto attento alle vicende in casa Juventus ha voluto recensire la serie. Ciò che ne esce è un’analisi impietosa, dettata secondo il giornalista, da un errore di fondo: era una serie che doveva raccontare una cavalcata e si è trasformata in una serie che racconta errori.

“Mi è sembrata una grande occasione persa.” ha dichiarato in un tweet. “Modesta la narrazione, prevista sull’ipotesi di una cavalcata trionfale, non ha saputo correggersi e raccontare gli errori. Noioso. Interessanti solo le telecamere negli spogliatoi!”