Pallone d’Oro, Cassano sgancia la ‘bomba’: che attacco all’ex Juve

Cassano attacca chi critica il settimo Pallone d’Oro di Messi. Secondo l’ex attaccante ce ne sono stati altri di davvero più ingiustificati.

L’argomento Pallone d’Oro continua a tenere banco nei talk sportivi e non solo. La settimana vittoria di Leo Messi continua ad essere foriera di polemiche. Secondo molti il Pallone d’Oro 2021 sarebbe dovuto spettare a Lewandowski e non alla Pulce.

Non secondo Antonio Cassano che, come al solito, si lascia andare ad una serie di considerazioni senza peli sulla lingua. Col suo linguaggio poco politicamente corretto, Cassano, durante la consueta ospitata alla BoboTV su Twitch, ha attaccato chi si lamenta del riconoscimento a Messi.

“Se parliamo del 2020 allora l’avrebbe meritato Lewandowski.” ha tuonato Cassano. “L’ha detto anche lo stesso Messi quando è salito sul palco per la premiazione. Ma non possiamo dire che quello di Messi sia immeritato!”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La stoccata: “Pallone d’Oro? Ce ne sono stati di più immeritati… come a Cannavaro”

“Se parliamo di Pallone d’Oro scandaloso ce ne sono altri.” Cassano ha poi attaccato alcune assegnazioni a suo dire davvero ingiuste. Due su tutte: “Sammer e Cannavaro. Hanno fatto sei mesi buoni e hanno vinto.”

LEGGI ANCHE >>> “In beneficenza…”: Italia, la (dolce) ‘beffa’ dell’Irlanda del Nord

Per Cassano lo scandalo maggiore è aver premiato loro e non ad esempio un Maldini. “Darlo a loro e non a Maldini è uno scandalo. Insieme non fanno nemmeno metà di tutto quello che ha fatto Maldini in carriera!”