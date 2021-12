Milan, Maldini ha un’idea low cost per sostituire Kjaer

Con Simon Kjaer fuori dai giochi, il Milan potrebbe richiamare Caldara alla base: per convincere il Venezia pronto il cartellino di un giovane.

L’infortunio di Simon Kjaer al crociato rischia di complicare i piani di Stefano Pioli e del Milan. Il centrale difensivo rossonero, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ non tornerà in campo per questa stagione. I tempi di recupero sono piuttosto lunghi ed il percorso per tornare in campo è tortuoso e ricco di insidie. Il Milan ha intenzione di fiondarsi sul mercato di gennaio per sopperire all’assenza del danese. Per questo motivo, infatti, avrebbe messo nel mirino Nikola Milenkovic della Fiorentina e Luiz Felipe della Lazio, in scadenza a giugno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, anche Caldara nel mirino

Il nome low cost sarebbe, invece, quello di Mattia Caldara. Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il difensore del Venezia il cui cartellino resta di proprietà del Milan, potrebbe tornare alla base. Sarebbe questa una soluzione economica non da escludere.

LEGGI ANCHE >>> “È una vendetta contro di lui”: Donnarumma, retroscena clamoroso al PSG

Per convincere il tecnico Paolo Zanetti a lasciarlo tornare al Milan, i rossoneri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di un giovane. L’ultima soluzione, invece, potrebbe essere quella di puntare sui calciatori in rosa: Romagnoli, Gabbia e Kalulu.