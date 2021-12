La dichiarazione di Ibrahimovic che gli ha fatto perdere 5 milioni

Zlatan Ibrahimovic, oggi al Milan, ha raccontato dell’epoca del Manchester United all’interno del suo libro con un errore costato 5 milioni sterline.

Nemmeno Zlatan Ibrahimovic, da calciatore, sfiora la perfezione. Il fuoriclasse svedese non è stato esente da scivoloni durante la sua carriera, che sono costati cari a terze persone. É il caso di un episodio che si è verificato nel 2006, quando Ibra era a punto di diventare un calciatore del Manchester United, appena terminata l’esperienza al PSG.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Ibrahimovic e l’errore con lo United che costò 5 milioni

L’esperienza inglese non cominciò nel migliore dei modi per l’attaccante, come lui stesso ha raccontato tra le pagine del suo nuovo libro: “Adrenalina: My Untold Stories”, all’interno del quale si lascia andare, raccontando episodi inediti della sua vita. ‘Aftonbladet’, quotidiano svedese, ha ripreso alcuni estratti del manoscritto e uno nello specifico sull’inizio dell’avventura dello svedese all’Old Trafford.

LEGGI ANCHE >>> “Lavorano male, ogni due giorni…”: Napoli, duro attacco dall’ex

“È ora di farlo sapere al mondo. La mia prossima destinazione è il Manchester United”, pubblicò sui social Ibra nei giorni della firma, ma l’annuncio sorprese sia lo United che l’agente Mino Raiola, i quali non la presero bene. Perché? Ibra spiega: “Non puoi fare annunci simili se la questione non è definita. Si scatenò l’inferno, Mino voleva uccidermi”. Infatti Ed Woodward, all’epoca ex vicepresidente esecutivo dello United gli disse: “Hai rovinato un piano di pubbliche relazioni da 5 milioni di sterline”, in quando “avevano programmato una campagna a sorpresa e una presentazione con effetti speciali a la Hollywood. E ho rovinato tutto con un aggiornamento sui social”. E fu così che anche Ibra dovette chiedere scusa…