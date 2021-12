Incubo Milan: l’ufficialità che nessuno avrebbe voluto

Il Milan ha comunicato l’esito positivo dell’operazione di Simon Kjaer, che dovrà restare sei mesi fuori per recuperare del tutto dall’infortunio.

La pessima notizia che ha coinvolto il Milan negli ultimi giorni è l’infortunio del difensore Simone Kjaer. Un’assenza pesante per i rossoneri, poiché si tratta di uno dei leader della squadra di Stefano Pioli oltre a esserne un indiscusso titolare. Il calciatore ha subito un infortunio ai legamenti per il quale è stato operato.

Milan, infortunio Kjaer: operazione riuscita, starà fuori 6 mesi

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha reso note le condizioni dell’artroscopia al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. “L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni”. Il club fa sapere che il difensore si sente bene ed è motivo per cominciare quanto prima il percorso di riabilitazione, considerato che i tempi di recupero si stima siano di 6 mesi.

Nel frattempo, in vista della sfida di campionato contro la Salernitana, il tecnico Pioli è intervenuto in conferenza stampa parlando proprio dell’infortunio di Kjaer: “La notizia ci ha dato grande sconforto, conosciamo le qualità del giocatore e lo spessore della persona. La sua presenza in squadra è molto importante per carisma, personalità e perché sa sempre dire le cose al momento giusto. Siamo vicini a Simon, preoccupati per la situazione, ma consapevoli e sicuri che tutto andrà bene”.