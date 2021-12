“Restituisca il Pallone d’Oro, è incomprensibile”: che attacco a Messi

Il tedesco Effenberg si è espresso in merito all’assegnazione del Pallone d’Oro a Messi, esortandolo a restituire il premio individuale.

Il settimo Pallone d’Oro assegnato a Leo Messi ha generato più disappunto che apprezzamenti. Nessuno mette in discussione che si tratti del miglior calciatore al mondo da diversi anni, ma la maggior parte degli sportivi e dei colleghi dell’argentino, si aspettava che il riconoscimento venisse assegnato a Robert Lewandowski, ad esempio, per l’incredibile rendimento personale e per gli obiettivi raggiunti con il Bayern Monaco.

Pallone d’Oro, Effenberg duro: “Messi restituisca il premio”

In tanti si sono espressi sui criteri di assegnazione del titolo e tra questi anche Stefan Effenberg. L’ex calciatore tedesco su ‘t-online’ ha scritto: “Per me Messi dovrebbe restituire il premio. Non ne ha bisogno, dopo averlo ricevuto sei volte e per i suoi risultati. La scelta è incomprensibile. Robert Lewandowski e il campione europeo Jorginho meritavano il premio. Consiglierei di cambiare la modalità di voto. Dovrebbero essere gli ex vincitori del Pallone d’Oro a votare il successore. Sono esperti e competenti in materia. Chi meglio di loro sa cosa serve davvero per essere il miglior giocatore del mondo?”.

Evidentemente l’aver vinto la Copa America con l’Argentina è stato il coronamento di un percorso per Messi che ha reso inevitabile riconoscergli il trofeo. Tuttavia, lo stesso attaccante dopo averlo ricevuto ha parlato di Lewandowski, sottolineando il grande livello espresso durante l’anno 2020, in cui il Pallone d’Oro non fu assegnato a causa della pandemia: “Ho chiesto a France Football di dare a Lewandowski un premio per il 2020. Il mio più grande premio non è questo ma quello che ho ottenuto con l’Argentina a luglio, con quella maglia, con il mio paese e la mia gente alla quale lo dedico”.