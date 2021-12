“Con Navas succede che…”: Donnarumma non si trattiene

Gigio Donnarumma, portiere del PSG, ha parlato del rapporto con Keylor Navas durante un’intervista rilasciata a ‘France Football’.

Come finirà la prima stagione di Gigio Donnarumma al PSG? Dopo aver vinto il riconoscimento di miglior portiere al mondo per quest’anno, in occasione della premiazione del Pallone d’Oro, lo sceicco Nasser Ghanim Al-Khelaifi ha ribadito che l’estremo difensore italiano è e sarà grande protagonista nel presente e nel futuro del club francese. Parole che possono rincuorare l’ex Milan, sebbene al momento i fatti dicano altro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Donnarumma chiarisce la verità suo sul rapporto con Keylor Navas

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, infatti, continua a ritenere Keylor Navas il vero titolare e l’alternanza tra i due è piuttosto minima. Fattore che incide sull’umore e sulle prestazioni di Donnarumma, che tra l’altro sarà chiamato alla miglior forma fisica e mentale in vista degli spareggi verso i Mondiali di Qatar del 2022 con la Nazionale italiana.

LEGGI ANCHE >>> PSG, è arrivata la beffa: annuncio ufficiale del club

Il giocatore ha rilasciato un’intervista a ‘France Football’, confidandosi: “Era quasi scritto per me che venissi a Parigi, non ho esitato. Mi ha conquistato il desiderio fermo del club, che voleva che entrassi a tutti i costi a far parte di questa famiglia. E, naturalmente, mi ha conquistato l’ambizione del club, questa voglia di vincere tutto. Con Keylor (Navas, ndr) ho un ottimo rapporto, non c’è il minimo conflitto. Succede che le persone parlino indiscriminatamente, inizino a immaginare situazioni complicate. Non c’è niente da fare, ma questa non è la realtà. Siamo amici e tutto sta andando molto bene tra di noi. Keylor ed io siamo uniti, proprio come l’intero spogliatoio. Siamo due ragazzi molto tranquilli e rispettosi. Ovviamente, al PSG mi trovo in una situazione nuova per me, ma la sto vivendo molto bene. Mi aiuta a maturare”.