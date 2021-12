PSG, è arrivata la beffa: annuncio ufficiale del club

Il PSG dovrà fare nuovamente a meno di Sergio Ramos per infortunio. Il difensore spagnolo non ci sarà contro il Lens per un affaticamento muscolare.

A 35 anni non c’è pace per l’ex capitano del Real Madrid, Sergio Ramos. Il calciatore, trasferitosi in estate al PSG, non è riuscito ancora a dare il suo effettivo contributo, a causa di una condizione fisica precaria che l’ha già costretto a diversi stop.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, ancora uno stop: Sergio Ramos si ferma per infortunio

Giunti alla 17esima giornata di campionato, lo spagnolo ha disputato solamente una gara con i francesi, ovvero il match contro il Saint-Etienne. Per il resto è stato fermo a causa di un problema al polpaccio che ha generato un ritardo nel recupero della condizione. Mentre sembrava poter essere rientrato, ecco un nuovo problema fisico che costringerà Sergio Ramos a restare fuori dai convocati anche per la sfida contro il Lens.

LEGGI ANCHE >>> “Restituisca il Pallone d’Oro, è incomprensibile”: che attacco a Messi

Ad annunciarlo è stato il PSG attraverso una nota condivisa sul sito ufficiale del club, il quale ha spiegato che il difensore patisce un affaticamento muscolare, dovuto al rientro in campo. Riprenderà gli allenamenti con il resto della squadra domenica. Insieme a lui, out anche Ander Herrera, Julian Draxler e Neymar, per il quale i tempi di recupero sono ancora ignoti e probabilmente saranno stabiliti durante la prossima settimana.