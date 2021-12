Spalletti in piena emergenza: cinque titolari saltano l’Atalanta

Tante assenze per il Napoli domani contro l’Atalanta: all’appello, per Spalletti, a causa dei tanti infortuni, mancheranno cinque titolari

Emergenza totale per il Napoli in vista della partita di domani contro l’Atalanta. Tante le assenze per Luciano Spalletti che dovrà rinunciare a cinque titolari in una gara fondamentale in chiave scudetto. Oltre ai già annunciati forfait di Koulibaly, Anguissa e Osimhen, se ne sono aggiunti altri due: quelli di Fabian e Insigne. Entrambi, col difensore senegalese, si erano infortunati mercoledì contro il Sassuolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Spalletti perde cinque titolari

Ad annunciare la doppia assenza è stato Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, intervenuto a ‘Kiss Kiss Napoli’, alla trasmissione Radio Goal: “Fabian e Insigne non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani”.

LEGGI ANCHE >>> “Kessié come Donnarumma, firma se…”: Milan, il punto di Nicolò Schira

Una vera e propria tegola che condizionerà la partita di domani. Contro una delle formazioni più in forma del campionato, il Napoli dovrà rinunciare alla sua colonna vertebrale, a calciatori determinanti, a cinque titolari che cambiano il volto di una squadra. Ci sarà Mertens, ci sarà Demme, ci sarà Zielinski, ma Spalletti sa bene che le troppe assenze potrebbero rappresentare un serio ostacolo.