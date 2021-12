“L’ho sempre voluto…”: Mbappé lancia il segnale, PSG in ‘ansia’

Da sempre desiderio del Real Madrid, Mbappé può dire addio al PSG? Ecco l’indizio che avvicina la stella francese alla Spagna

Da quando è esploso nella stagione 2016-2017, Kylian Mbappé ha impiegato poco a diventare uno dei più grandi calciatori al mondo. E passato al Paris Saint-Germain, l’ex Monaco sta dimostrando di poterlo essere anche e soprattutto negli anni a venire.

Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2022 e del rinnovo non v’è neanche l’ombra. Tutti indizi che portano il Real Madrid (suo estimatore numero uno) a desiderare Mbappé più di qualsiasi altra cosa al mondo.

Mbappé, il PSG e lo spagnolo: che ‘assist’ al Real Madrid

Nonostante le sfuriate di Leonardo, lo stesso Mbappé non ha mai nascosto la propria stima per il club madrileno. E anche nelle sue uscite mediatiche, il francese non fatica troppo a celarlo. In un’intervista concessa ai microfoni di ‘Amazon Prime’, la stella del PSG si è raccontato a Thierry Henry.

Di qui, l’ex Arsenal ha pizzicato Mbappé con un paio di domande: “Se il tuo inglese è buono, lo è anche il tuo spagnolo?”, ammiccando pesantemente ad un futuro al Real. “Sì, devo ammettere che è molto buono…”, risponde un sincero ma esitante Mbappé.

“Ho sempre voluto essere un grande calciatore ed un personaggio pubblico – spiega l’attaccante del PSG – Quindi ho sempre voluto parlare più lingue. Non puoi essere una star internazionale e conoscere solo il francese. Poi se arrivi in Spagna e sai già la lingua… Tanto di riguadagnato”.