Tutto pronto per Roma-Inter, big match della sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 18:00.

Alle ore 18:00 fischio di inizio di Roma-Inter, big match del sedicesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma c’è grande attesa per una partita piuttosto emozionante per José Mourinho, trionfatore ai tempi del triplete nerazzurro. Dopo il passo falso dei giallorossi contro il Bologna, i capitolino cercano i tre punti contro una Inter decisamente in forma, lanciatissima verso il primo posto in classifica. I precedenti parlano chiaro però: la Roma non batte i nerazzurri da ben otto gare. L’ultimo successo dei padroni di casa è datato 26 febbraio 2017. Torna all’Olimpico da avversario anche Edin Dzeko, centravanti giallorosso per ben sei stagioni. Arbitro del match è il signor Di Bello di Brindisi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma-Inter, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla; Ibanez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov. All.: Mourinho.

LEGGI ANCHE >>> Milan, nessun problema contro la Salernitana: Pioli primo in classifica

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A.Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa. All: S.Inzaghi.