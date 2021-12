“Con i tifosi del Milan…”: Donnarumma, l’ammissione

Donnarumma è stato invervistato da France Football, dove si è soffermato anche sulla scelta di lasciare il Milan.

Il PSG giocherà questa sera in trasferta contro il sorprendente Lens. La squadra di Pochettino comanda la Ligue 1 con dodici punti di vantaggio sul Marsiglia secondo, che ha una gara in meno. I parigini dovranno fare a meno di Neymar. Il brasiliano ritornerà nel 2022 dopo l’infortunio alla caviglia rimediato una settimana fa.

Si attendono le formazioni ufficiali per sapere chi giocherà titolare contro il Lens tra Navas e Donnarumma. Le ultime due gare di campionato sono state giocate dal portiere italiano, ma tutti sanno che Pochettino ha deciso di continuare con l’alternanza tra i due estremi difensori.

PSG, Donnarumma: “Con i tifosi del Milan non ci sono problemi”

Donnarumma ha vinto il premio Yashin ed in un’intervista al ‘France Football’ ha parlato anche del suo addio al Milan: “E’ stata una grande emozione dopo gli otto anni trascorsi con la maglia rossonera, il Milan per me è una famiglia. La società ha fatto le sue scelte ed io le mie, ma non c’è nessun problema con il club, i miei ex compagni e con i tifosi. Porto tutti nel mio cuore”.

Il divorzio tra il Milan e Donnarumma sta facendo ancora molto discutere sia nel nostro paese che in Francia. Il portiere italiano ha ammesso di soffrire questo continuo avvicendarsi con Navas, ma è anche sicuro che la situazione si risolverà nel miglior modo possibile.