Milan-Salernitana, che sfortuna per l’attaccante: Pioli corre ai ripari

Il 20enne Pietro Pellegri ha subito un infortunio durante Milan-Salernitana. L’attaccante sfortunato è uscito dal campo al 15′ del primo tempo.

Il match con la Salernitana appare fin dai primi minuti una passeggiata per il Milan. La squadra di Stefano Pioli è in vantaggio di 2-0 già al 18′ con le reti di Kessie e Saelemaekers. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica, poiché la squadra rossonera è in emergenza offensiva a causa del sopraggiunto infortunio di Pellegri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Salernitana, Pellegri lascia il campo al 15′ per infortunio

Doveva essere un pomeriggio speciale per l’attaccante, alla prima da titolare con la maglia del Milan, dopo 4 anni dalla sua prima volta in Serie A, ma al 15′ è stato sostituito dal compagno di reparto, Rade Krunic. Non c’è pace per l’ex Genoa, spesso condizionato nel suo percorso professionale, da problemi fisici, che tendono a ripresentarsi troppo spesso, impedendone la continuità di prestazioni.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il commovente gesto di Ibrahimovic che nessuno si aspettava

Per Pellegri questa volta si teme un problema muscolare, forse aggravato dal tentativo che ha fatto il calciatore di restare in campo, dopo aver avvertito il dolore, fin quando ha chiesto il cambio. Il problema dovrebbe essere focalizzato nella zona dell’adduttore, ma si attenderà la fine del match per esami specifici e per saperne di più sull’eventuale periodo di recupero.