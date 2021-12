“Leonardo lo vuole”: dalla Francia annunciano lo scherzetto alla Juventus

Il PSG piomba su Vlahovic: sarà il sostituto di Mbappé promesso sposo del Real Madrid. Offerta in arrivo alla Fiorentina, Juventus in allerta.

L’unica cosa certa è che, poco prima di Natale, le parti avranno un altro summit per concordare il da farsi nelle settimane successive. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dal canto suo, ci spera ancora ed è pronto a mettere sul piatto una nuova offerta per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023: stipendio fino a 5 milioni (tra parte fissa e bonus) ed un bonus destinato agli agenti in caso di firma.

Juventus, il PSG piomba su Vlahovic

Resta quindi da vedere quale sarà la risposta di Dusan Vlahovic, finito nel mirino dei principali top club europei. La Juventus, come noto, nei giorni scorsi si è già attivata incontrando l’agente del giocatore Darko Ristic in modo tale da iniziare ad imbastire la trattativa: con il giocatore l’accordo è economico è stato trovato, ora andrà convinto il club toscano a fare a meno del proprio gioiello. Riuscire nell’impresa, in ogni caso, non appare facile visto che sul giocatore oltre al Manchester City c’è pure il Paris Saint Germain.

Kylian Mbappé, infatti, in estate si trasferirà a parametro zero al Real Madrid. E per sostituirlo, stando a quanto riportato da ‘Le10Sport’, il club parigino sta pensando proprio al serbo autore fin qui di 12 gol e 2 assist in 15 partite di campionato (a cui vanno aggiunte le 2 reti siglate in Coppa Italia). I contatti tra il PSG e la Fiorentina sono destinati ad intensificarsi già nei prossimi giorni: l’asta è pronta a partire e per arrivare a Vlahovic non basteranno 60 milioni. La Juventus è avvertita.