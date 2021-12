“Ha un contratto, deve giocare…”: Juventus, l’annuncio che gela il mercato

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato del rinnovo di Dembele. Il difensore piace alla Juventus ed è in scadenza.

Avrebbe desiderato un’avventura diversa al Barcellona, almeno per quanto concerne gli ultimi tempi e invece alla fine pare andrà come si percepiva da tempo: Demebele lascerà il Barcellona, poiché difficilmente le parti riusciranno ad accordarsi per il rinnovo di contratto. Ciò significa che il giocatore potrebbe anche entrare nell’orbita della Serie A.

Barcellona, Xavi sul rinnovo di Dembele

L’attuale vincolo è in scadenza e il 24enne avrebbe ricevuto una deadline da parte della società di Laporta: entro il 15 dicembre potrà decidere se firmare il prolungamento, altrimenti i rapporti termineranno con la conclusione dell’attuale annata sportiva in corso. Mancano praticamente poco più di dieci giorni e pare gli agenti spingano per l’addio. Sulle tracce di Dembele c’è la Juventus, ma lo seguono anche Manchester United e Newcastle.

L’allenatore Xavi, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso così in merito: “Si tratta di un calciatore importantissimo, che nel suo ruolo può diventare il migliore. Nel progetto che abbiamo in mentre c’è anche lui. In tribuna per punizione? No, se ha un contratto, deve giocare. Su questo sono chiaro”.