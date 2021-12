“Arrivano la prossima settimana”: Juventus, l’annuncio fa esultare i tifosi

Alla vigilia di Juventus-Genoa, Allegri fa il punto sugli infortunati e svela quando torneranno a disposizione diversi calciatori.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia dell’impegno di campionato contro il Genoa, in programma domani sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Il tecnico del club bianconero ha presentato il match e fatto il punto sugli infortunati.

Juventus, Allegri in conferenza

Ecco uno stralcio di quanto dichiarato: “Pellegrini e Kulusevksi dovrebbero giocare, gli altri vedrò domani mattina. Locatelli? Per il momento è ancora in piedi, quindi gioca. Poi vedremo quando farlo recuperare. Si tratta più di energie mentali che fisiche. Se ti mancano le energie mentali non riesci a fare una partita fisica. Lui sta discretamente bene”.

Poi prosegue: “De Sciglio e McKennie dovrebbero tornare ad allenarsi con la squadra dalla prossima settimana. Ramsey, invece, non è ancora disponibile. E’ ai bordi del campo. Rabiot nei due di centrocampo? Fa meglio quel ruolo lì che la mezzala. Morata e Kean hanno fatti bene, domani mattina valuterò chi far giocare. Su Arthur non ho ancora deciso. Di lui, però, sono contento. Quando è stato chiamato in causa ha fatto buone partite, è un buon segno. Come sta Bernardeschi? Sta bene. A Salerno ha fatto bene, negli ultimi due allenamenti un po’ peggio”.