“Raiola può approfittarne”: Milan, il nuovo caso dopo Donnarumma

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, vuole guadagnarsi il rinnovo, diventando sempre più protagonista in assenza di Kjaer.

Lo sfortunato infortunio che ha colpito Simon Kjaer genera delle conseguenze importanti in casa Milan. La squadra, infatti, dovrà fare a meno del danese per circa 6 mesi, ragion per cui è chiaro pensare che lo si rivedrà in campo direttamente durante la prossima stagione sportiva. Cosa fare allora? Tra calciomercato e soluzioni interne è tempo di ragionamenti.

Milan, ora tocca a Romagnoli… e vuole conquistare il rinnovo

Come scrive ‘Tuttosport’, è giunto il momento di Alessio Romagnoli. Molto probabilmente toccherà al difensore italiano raccogliere le redini della titolarità di Kjaer e sostituirlo per la maggior. Fino ad oggi, il calciatore ha accumulato 13 presenze di cui 10 dal primo minuto. Per lui si tratta di un’occasione importante e anche dell’opportunità di convincere il club al rinnovo.

Il Milan, infatti, attende risposte e garanzie tecniche dal giocatore, prima di sottoporgli il nuovo contratto. L’accordo attualmente in vigore è in scadenza e la volontà di Romagnoli è quella di continuare l’avventura in rossonero. Il desiderio dovrebbe coincidere con quella del Milan, che però vorrebbe rivedere al ribasso l’ingaggio del calciatore. Al momento percepisce 5.5 milioni di euro, per cui bisognerà capire se sarà disposto a ritoccarlo, a meno che il corso della stagione gli permetta di avere pretese più elevate.