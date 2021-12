Ronaldo rischia di non giocare: il motivo non lo indovinerete mai

Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la sfida tra Manchester United e Crystal Palace per infortunio. Si sarebbe verificato dopo una sua tipica esultanza.

All’Old Trafford fine settimana di esordio. Per Ralf Rangnick sarà la prima sulla panchina del Manchester United e per l’occasione ci sarà la sfida contro il Crystal Palace. Entrambe le squadre vengono da periodi altalenanti, anche se quello dei padroni di casa è uno scenario decisamente più sereno. Tuttavia, le notizie che giungono su Cristiano Ronaldo potrebbero ribaltare il fronte.

Manchester United, Ronaldo in dubbio: infortunio dopo l’esultanza

Il tecnico tedesco è intervenuto in conferenza stampa prima del match, elogiando le qualità dell’ex Juventus e l’importanza che continua ad avere nell’economia della squadra, nonostante gli anni che passano: “Ho visto CR7 contro l’Arsenal, nel secondo tempo. A 36 anni è un professionista straordinario, non ho mai visto un giocatore ancora così in forma fisicamente. Può fare facilmente la differenza”.

L’esaltazione si scontra però con la realtà. Secondo quanto riferito da ‘The Sun’, Cristiano Ronaldo si sarebbe infortunato a seguito di un’esultanza. Tra l’ironia e la preoccupazione, l’episodio chiave pare sia stato il suo “Siuuu”, atterrando male dopo aver saltato, in occasione del festeggiamento per il 3-2 all’Arsenal. Un piccolo fastidio al ginocchio che potrebbe vederlo out nel giorno del debutto dell’allenatore tedesco sulla panchina dello United.