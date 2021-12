Milan, il commovente gesto di Ibrahimovic che nessuno si aspettava

Bel tributo da parte dello svedese Zlatan Ibrahimovic al compagno Simon Kjaer, durante il riscaldamento di Milan-Salernitana.

Serio e pretenzioso, ma Zlatan Ibrahimovic sa avere anche una grande sensibilità soprattutto nei riguardi dei compagni e colleghi verso i quali nutre stima, rispetto e ammirazione. È il caso del rapporto che lo lega al difensore Simon Kjaer, il quale è costretto a sei mesi di stop dopo l’operazione per l’infortunio al ginocchio sinistro, perfettamente riuscita.

Milan, il tributo di Ibrahimovic al compagno Kjaer

Durante il riscaldamento di Milan-Salernitana, partita che inaugura il sabato della 16esima giornata di Serie A, i calciatori rossoneri sono scesi sul terreno di gioco indossando una maglia speciale. Si tratta di una dedicata al difensore danese con la scritta: “Forza Simon”. Quando si è reso conto di essere inquadrato sul maxi-schermo di San Siro, Ibrahimovic ha sottolineato la scritta e incitato il pubblico al sostengo. Un bel gesto, che certifica la volontà di trasmettere sostegno al compagno.

Lo stesso Pioli, in occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida, ha sottolineato lo sconforto succeduto alla notizia dell’infortunio, che sicuramente cambia le strategie per la stagione in corso. Nel frattempo, però, la società ha fatto sapere che Kjaer è di ottimo umore ed è pronto a intraprendere quanto prima il percorso di riabilitazione.