Sta per iniziare Milan-Salernitana, gara della 16esima giornata di Serie A. Fischio di inizio alle ore 15:00 allo stadio San Siro.

Tutto pronto per Milan-Salernitana, match che apre la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio San Siro di Milano, i rossoneri di Stefano Pioli ospitano la formazione campana di Stefano Colantuono. Alle ore 15:00 si affrontano due squadre con obiettivi diametralmente opposti. I rossoneri puntano ai tre punti per superare il Napoli in classifica generale ed appollaiarsi al primo posto; i granata, invece, hanno bisogno della vittoria per provare a recuperare punti ed uscire dai bassifondi dell’elenco generale. Ad arbitrare il match sarà il signor Giua di Olbia. Al VAR, invece, la coppi formata da Orsato e Tolfo.

Milan-Salernitana, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, B.Diaz, Leao; Pellegri. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Conti, Gabbia, Ballo-Tourè, Tonali, Bennacer, Krunic, Maldini, Messias, Ibrahimovic. All.: Pioli.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Schiavone; Ribery, Simy. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli, Djuric, Kastanos, Obi, Capezzi, Kechrida, Delli Carri, Vergani. All.: Colantuono.