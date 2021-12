“Ritirati!”: Roma, i tifosi hanno già trovato il colpevole della sconfitta

La Roma è già sotto di tre gol contro l’Inter all’intervallo e sui social monta la polemica. Colpevole numero uno: Mourinho.

Al 45′ di Roma-Inter i giallorossi sono già sotto 3-0. Le reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries condannano la squadra di Mourinho a sperare in una clamorosa rimonta nella ripresa.

Proprio Mourinho è l’indiziato numero uno per questa momentanea débacle. Almeno è questo il sentiment social che serpeggia, con i tifosi che non stanno risparmiando critiche su Twitter. Già durante il primo tempo diversi tifosi giallorossi si erano riversati sui social per esprimere la loro rabbia per la clamorosa sconfitta.

Si parte dagli errori di formazione rinfacciati, passando per tutto il repertorio di ‘scuse’ ultimamente utilizzate forse troppo spesso dal tecnico portoghese. Non manca chi, interisti o tifosi neutrali, la butta sulla presa in giro, con Mourinho che continua a fare le fortune dell’Inter.

Una società seria oggi manderebbe via #Mourinho — Louis Girardi (@LouGirardiReal) December 4, 2021

“Esonero!” e “ritirati” il pomeriggio da incubo di Mourinho

Altri tifosi invece mostrano tutta la loro pazienza persa. Le scuse sembrano essere finite e Mourinho è ormai sulla graticola. Non pochi quelli che invocano il suo esonero, con la squadra che, qualora fosse confermato il risultato, si troverebbe già a -13 dalla vetta.

C’è infine chi addirittura parla di ritiro. Un tecnico che avrebbe ormai detto tutto e non avrebbe più cartucce da giocarsi. L’epoca dello Special One, almeno per parte dei tifosi, sembra essere finita.